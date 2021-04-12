В Приморье появилась казарма в стиле «лофт»

Таким способом восстановления прочность старинной кладки увеличилась в два раза. Кроме того, в ходе реконструкции усилены фундаменты, восстановлены сводчатые потолки, полы, кровля, вентиляционные шахты, заменены оконные и дверные блоки, проложены современные инженерные сети. Под ключ сданы 4 корпуса. Каждый рассчитан на 200 человек. В них уже размещены воинские подразделения.