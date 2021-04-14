В одном из районов Приморья запретили охоту

Других муниципалитетов, которые расположены на севере Приморского края, а именно Дальнереченский, Кировский, Красноармейский, Спасский, Пожарский районы, Тернейский округ, Лесозаводский городские округа и Спасск-Дальний, данный запрет не коснулся. Охотиться на уток здесь можно было до 12 апреля включительно. Охота на медведя в Приморском крае открыта до 30 апреля.