ВсеМИРные изменения

Ранее сообщалось, что с 1 марта 2021 года все российские предприниматели должны были обеспечить возможность расчетов с помощью карт национальной платежной системы «Мир». Летом возможностей для расчетов картой «Мир» станет еще больше. В соответствии со вступающими в силу правовыми нормами, с 1 июля нынешнего года возможность расплачиваться ею должны будут предоставлять и те предприятия, чья годовая выручка составляет до 20 миллионов рублей.