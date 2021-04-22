Более 250 спортсменов Приморья примут участие в V летней Спартакиаде молодёжи России

Спортсмены будут выступать в нескольких дисциплинах: бег на 100 метров, бег на 100 метров с барьерами, бег на 200 метров, бег на 400 метров, бег на 400 метров с барьерами, бег на 800 м, бег на 1500 метров, бег с препятствиями на 2 и 3 километра, прыжки в длину, в высоту, тройной прыжок, толкание ядра, эстафета 4×100 метров, эстафета 100+200+300+400 метров. В рамках состязаний будут оцениваться личные и командные достижения спортсменов.