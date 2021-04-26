Суворовцы Уссурийска увековечили память преподавателя-фронтовика

Как сообщает пресс-служба Восточного военного округа, на торжественной церемонии, приуроченной к столетию со дня рождения Петра Александровича, присутствовали не только воспитанники и преподавательский состав училища, но и командование общевойсковой армии ВВО в Приморье.
Мемориальная доска закреплена на гаубице М–30 - именно на таком орудии воевал будущий преподаватель математики УСВУ в годы Великой Отечественной войны и при разгроме милитаристической Японии.
«…Честь и слава войну, писателю, учителю и наставнику, почетному гражданину, лауреату и победителю конкурсов писателей и журналистов. Человеку, который жизнью своей внес весомый исторический значимый вклад в летопись нашей Родины! Этот день символизирует не только память его потомков, а сплочение народа в сохранении славы и чести достойных мужей Отечества! Сохраним и передадим значимые имена и события, составляющие историю нашей страны! Сохраним и приумножим наши общие ценности: высокое патриотическое сознание, чувство уважения к собственной истории, любовь к близким и верность нашему Отечеству!» – отметил в своем выступлении командующий объединением ВВО генерал–майор Алексей Подивилов.
Петр Михин - кавалер многих боевых и трудовых наград, заслуженный учитель РСФСР, член союз писателей и союза журналистов России, автор серии книг о Великой Отечественной войне. Его имя занесено в энциклопедию «Лучшие люди России».