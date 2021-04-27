Подпорной стене на улице Володарского вернут первоначальный облик

Во время производства декоративных элементов, подрядчик будет работать непосредственно на объекте — здесь уже проведены необходимые демонтажные работы, изготавливается армокаркас для его дальнейшего монтажа и омоноличивания подпорной конструкции. При этом, фактурный слой стены будет таким же, каким был ранее.