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Подпорной стене на улице Володарского вернут первоначальный облик

27 апреля 2021, 08:34
Фото: vlc.ru
После проведения капремонта подпорной стены на улице Володарского, 8а во Владивостоке, сотрудники городских служб полностью восстановят её изначальный вид — для этого специально изготовят балясины и декоративные элементы, сообщили в пресс-службе мэрии.

В городском управлении дорог и благоустройства отметили, что подрядчик закажет элементы у специализированного завода в Екатеринбурге — балясины, шары, поручни будут аналогичны существующим.

Капремонтом подпорной стены занимается компания «Промстрой-ДВ». По словам специалистов, компания зарекомендовала себя как добросовестный поставщик.

«Завершить все работы компании необходимо до 15 ноября. Такой срок связан с необходимостью индивидуального заказа и изготовления декоративных элементов. По имеющейся информации их изготовление и доставка могут занять до трёх месяцев», — рассказали в мэрии.

Во время производства декоративных элементов, подрядчик будет работать непосредственно на объекте — здесь уже проведены необходимые демонтажные работы, изготавливается армокаркас для его дальнейшего монтажа и омоноличивания подпорной конструкции. При этом, фактурный слой стены будет таким же, каким был ранее.

В дальнейшем здесь также обустроят водопропускные лотки, лестничные марши, саму подпорную стену с восстановлением декоративных элементов и благоустройством территории.

Контролируют работы представители городской администрации совместно с представителями дома.

Стоит отметить, что в этом году во Владивостоке также будут восстановлены подпорные стены на Окатовой, 18, проспекте Красного Знамени, 45, Светланской, 207 и по другим адресам.

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