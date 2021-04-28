Команда тревел-блога готовит фильм о Владивостоке

Следующей точкой маршрута стал Приморский океанариум — первый и единственный океанариум страны, который входит в структуру Российской академии наук, один из крупнейших научно-познавательных комплексов мира. Океанариум, открытый в 2016 году с участием президента РФ Владимира Путина, премьер-министра Японии Синдзо Абэ и других высокопоставленных лиц, объединяет 135 аквариумов с общим объемом воды 15 000 м³. Его внутренняя площадь составляет более 37 000 м², а само здание напоминает приоткрытую белую раковину моллюска. В Приморском океанариуме обитает более 500 видов животных — представители всех океанов и климатических зон Земли.