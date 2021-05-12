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Приморские рыбаки добыли более 40 тысяч тонн сельди

12 мая 2021, 01:38
Фото: primorsky.ru
Рыбаки Приморья завершили охотоморскую сельдевую путину, освоив более 40% выделенных квот. В краевом правительстве рассказали, что рыбу можно приобрести по недорогой цене в торговых сетях региона.

В приморском агентстве по рыболовству рассказали, что моряки вновь выйдут на промысел уже этой осенью.

«С начала года приморские рыбаки выловили 41 тысячу тонн сельди, освоив квоты на 42%. Добытая продукция отправится на экспорт и в магазины края», — рассказали специалисты ведомства.

Стоит отметить, что в Приморье действует социальная программа «Приморская рыба», принятая по инициативе губернатора края Олега Кожемяко. В рамках программы приморцы могут приобрести килограмм селёдки за 58 рублей, а консервы из этой рыбы продаются по 52 рубля за банку.

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#Новости#Бизнес#Владивосток#Рыба#Приморский край#Общество
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