Приморские рыбаки добыли более 40 тысяч тонн сельди

В приморском агентстве по рыболовству рассказали, что моряки вновь выйдут на промысел уже этой осенью.
«С начала года приморские рыбаки выловили 41 тысячу тонн сельди, освоив квоты на 42%. Добытая продукция отправится на экспорт и в магазины края», — рассказали специалисты ведомства.
Стоит отметить, что в Приморье действует социальная программа «Приморская рыба», принятая по инициативе губернатора края Олега Кожемяко. В рамках программы приморцы могут приобрести килограмм селёдки за 58 рублей, а консервы из этой рыбы продаются по 52 рубля за банку.