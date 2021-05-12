Приморские рыбаки добыли более 40 тысяч тонн сельди

Стоит отметить, что в Приморье действует социальная программа «Приморская рыба», принятая по инициативе губернатора края Олега Кожемяко. В рамках программы приморцы могут приобрести килограмм селёдки за 58 рублей, а консервы из этой рыбы продаются по 52 рубля за банку.