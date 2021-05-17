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Акция в поддержку детей из детдомов прошла в Приморье при поддержке Дмитрия Лёгкого

17 мая 2021, 10:46
Фото: pixabay.com
На днях благотворительный фонд «Тепло наших рук» организовал очередную акцию «Дарю цветок».

Во время мероприятия ребята из детских домов и малообеспеченных семей раздали 600 роз прохожим на улицах. Приобрести цветы помог советник гендиректора Владморрыбпорта Дмитрий Лёгкий.

Дети подходили к прохожим и вручали им цветы. Сначала многие из них стеснялись, но после, благодаря поддержке волонтёров фонда «Тепло наших рук», преодолели неловкость.

Суть акции «Дарю цветок» — дать возможность деткам познакомиться с опытом дарения. Не секрет, что многие подопечные детских домов привыкли лишь получать подарки. Вступив во взрослую жизнь, они продолжают ждать помощи от посторонних, не осознавая при этом, что помогать самим - не менее радостно и приятно.

«Благодаря подобным акциям, у детей вырабатывается более правильное отношение к жизни, они учатся взаимодействовать с социумом, осознают, что радость можно испытать, не только принимая подарки, но и выступая в роли дарителя. С фондом «Тепло наших рук» мы сотрудничаем уже не первый год. Мне очень близок их подход — не просто собрать деньги на подарки ребятам, а помочь им социализироваться, найти друзей вне детдома, и, в итоге, дать им возможность найти своё место во взрослой жизни», — сказал Дмитрий Лёгкий.

Он обязался и дальше помогать благотворительному фонду и реализовывать с ним совместные проекты.

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#Новости#Приморский край#Политика
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