Ремонт домашнего стадиона ФК «Океан» идет полным ходом

Отметим, что с первых игр главный тренер «Океана» Александр Тихоновецкий активно задействует молодых находкинских футболистов. В матче против «Звезды» вышли сразу пять юных «дельфинов». Из них только Илья Багаев имеет опыт игры в основной команде: неделю назад вместе со старшими товарищами он участвовал в розыгрыше Кубка Дальнего Востока. А вот его однокашники — Артём Карика, Дмитрий Нестеров, Матвей Воронин и Михаил Петрунь впервые вышли на поле в «большом» футболе. И с честью прошли боевое крещение.