Находкинский «Океан» одержал яркую победу на первом домашнем матче сезона

«Игра выдалась очень сложной, но должны были побеждать с крупным счетом, в очередной раз подвела реализация. Очень хотели порадовать болельщиков и хочется сказать им огромное спасибо, что пришли поддержать, было очень приятно играть при таком количестве зрителей. Будем готовиться к следующему матчу, еще более тяжелому, на выезде. Соперник сильный, будем оставлять все силы на поле, чтобы победить», — рассказал после игры Юрий Громов.