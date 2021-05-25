Пора менять мэра: Как Трутнев поддержал Кожемяко

Губернатор Приморья во время совещания подчеркнул, что ряд важных объектов в центре Владивостока строится слишком долго — по каким-то причинам, возведение важных инфраструктурных объектов затянулось более чем на два года. Есть такие же проблемы с детскими садами — их строительство также неоправданно затянуто.