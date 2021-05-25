Недовольный полпред во Владивостоке

За это время он посетил ССК «Звезда» в Большом Камне, где отметил, что предприятие успешно развивается, а сам город приводит в порядок дороги и инфраструктуру в целом. Также полпред проехался по самому Владивостоку. Он остался крайне недоволен тем, что увидел в городе.
Так, ему не понравился гостевой маршрут, по которому из аэропорта до гостиниц и кампуса ДВФУ будут следовать гости и участники ВЭФ. После этого Юрий Трутнев посетил детский технопарк «Кванториум», к которому у него также были претензии — в частности, к учебной программе технопарка. Затем он прогулялся по центру Владивостока и осмотрел проблемные здания. Его внимание привлекло многострадальное здание на Алеутской. Оно когда-то было Дворцом культуры, затем попало в ведомство УМВД, а после пережило пожар.
Заинтересовала полпреда и пристройка к гостинице на улице Пограничной. Необычный вид недостроенного здания вызвал ряд вопросов у Юрия Трутнева.
В конце дня Юрий Трутнев провёл двустороннюю встречу с губернатором Приморья Олегом Кожемяко. Тот отметил, что краевая власть и жители региона недовольны работой мэра — Олега Гуменюка.