Недовольный полпред во Владивостоке

Недовольный полпред во Владивостоке
Недовольный полпред во Владивостоке
Сегодня, 17:53ПолитикаФото: Восток-Медиа
Полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев провел в столице Дальнего Востока три дня с 17 по 19 мая.

За это время он посетил ССК «Звезда» в Большом Камне, где отметил, что предприятие успешно развивается, а сам город приводит в порядок дороги и инфраструктуру в целом. Также полпред проехался по самому Владивостоку. Он остался крайне недоволен тем, что увидел в городе.

Так, ему не понравился гостевой маршрут, по которому из аэропорта до гостиниц и кампуса ДВФУ будут следовать гости и участники ВЭФ. После этого Юрий Трутнев посетил детский технопарк «Кванториум», к которому у него также были претензии — в частности, к учебной программе технопарка. Затем он прогулялся по центру Владивостока и осмотрел проблемные здания. Его внимание привлекло многострадальное здание на Алеутской. Оно когда-то было Дворцом культуры, затем попало в ведомство УМВД, а после пережило пожар.

Заинтересовала полпреда и пристройка к гостинице на улице Пограничной. Необычный вид недостроенного здания вызвал ряд вопросов у Юрия Трутнева.

В конце дня Юрий Трутнев провёл двустороннюю встречу с губернатором Приморья Олегом Кожемяко. Тот отметил, что краевая власть и жители региона недовольны работой мэра — Олега Гуменюка.

Сюжеты:
Приморье
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