Инвестиционно и привлекательно

Он решает одновременно несколько задач. Прежде всего, это подготовка предложений по улучшению инвестклимата и реализации инвестпроектов региона, в том числе с учетом предложений российских и иностранных инвесторов, и разработка рекомендаций по господдержке и стимулированию инвестактивности на территории края. Рассмотрение планируемых проектов, концепций долгосрочных целевых программ в этой сфере тоже входит в круг задач этого органа. Совет также оказывает содействие в создании необходимых условий для рационального размещения производительных сил, следит за ходом реализации инвестиционных проектов, а если что-то идет не так — анализирует причины неудач.