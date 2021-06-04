«Кожемяко, помоги»: Славянка задыхается от гниющих водорослей

Администрация Славянского городского поселения во взаимодействии с администрацией Хасанского муниципального района, депутатами Муниципального комитета Славянского городского поселения, Думы Хасанского муниципального района, а также представителями бизнеса делает всё возможное, чтобы устранить последствия выброса водорослей. На работы по очистке пляжа от морской травы уже потрачено более 1,5 миллиона рублей бюджетных и резервных средств. При этом значительный объём работ взяли на себя волонтёры и местные предприниматели. Однако полностью справиться с ситуацией пока не удаётся.