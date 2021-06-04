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«Кожемяко, помоги»: Славянка задыхается от гниющих водорослей

4 июня 2021, 03:22
Фото: предоставлено очевидцами
Жители и власти приморского посёлка Славянка бьют тревогу — небывалые по объёму выбросы морских водорослей в период осенних и зимних штормов привели к тому, что муниципальный пляж «Манчжурка» в бухте Баклан не просто оказался непригодным для отдыха, но и превратился в источник зловония.
Фото: предоставлено очевидцами

Массовые выбросы морской травы анфельции в результате штормов происходят в бухте Баклан ежегодно. Однако в этом году масштабы этого природного явления таковы, что администрация поселения, даже максимально мобилизовав все внебюджетные ресурсы в виде помощи местных предпринимателей, не справляется с ликвидацией последствий.

В этой связи депутат Руслан Войтюк вынес на очередное заседание Хасанской районной думы, которое проходит сегодня, 4 июня, вопрос об обращении за помощью к губернатору Приморского края. Он назвал ситуацию «чрезвычайной».

«Штормовые выбросы морских водорослей формируются на уровне уреза воды с выбросом на берег и нахождением в прибрежной полосе. В настоящее время наблюдается гниение морской биоты и водорослей, связанных с повышением температуры воздуха и воды. От запаха и загрязненной территории страдают не только находящиеся в бухте Баклан коллективные средства размещения, но и жилые районы Славянского городского поселения», — говорится в проекте письма депутата на имя главы Приморья Олега Кожемяко.

Как отмечает народный избранник, побережье бухты Баклан является излюбленным местом отдыха жителей Славянки, а также гостей Хасанского района, точкой развития индустрии гостеприимства, территорией вложения частных инвестиций. На территории муниципального пляжа проходят многочисленные культурно-массовые и спортивные мероприятия, традиционный краевой фестиваль авторской и бардовской песни «Славянский берег».

Не далее, чем в прошлом году территорию муниципального пляжа Славянки благоустроили в рамках государственной программы Приморского края «Развитие туризма Приморского края». Объем вложений составил порядка шести миллионов рублей, выделенных из краевого и поселкового бюджетов. Однако зимние и весенние шторма, завалившие пляж толстым слоем водорослей, помешали жителям и гостям Славянки в полной мере насладиться отдыхом на побережье с наступлением теплого сезона.

Администрация Славянского городского поселения во взаимодействии с администрацией Хасанского муниципального района, депутатами Муниципального комитета Славянского городского поселения, Думы Хасанского муниципального района, а также представителями бизнеса делает всё возможное, чтобы устранить последствия выброса водорослей. На работы по очистке пляжа от морской травы уже потрачено более 1,5 миллиона рублей бюджетных и резервных средств. При этом значительный объём работ взяли на себя волонтёры и местные предприниматели. Однако полностью справиться с ситуацией пока не удаётся.

«При приближении летнего купального сезона стало очевидным, что своими силами Славянское городское поселение не справится со сложившейся ситуацией», — отмечает Руслан Войтюк.

Депутат предлагает коллегам направить на имя губернатора приморья Олега Кожемяко обращение с просьбой изыскать возможность оказания Славянскому городскому поселению финансовой помощи из краевого бюджета.

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