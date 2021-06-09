Экскурсии, сказки и мастер-классы — в наборе: летняя культурная программа для приморцев

«Ежегодно летом Музей истории Дальнего Востока принимает большое количество детей, причём не только из муниципальных пришкольных лагерей, но и из детских клубов, кружков, центров иностранного языка. Зачастую они отдают предпочтение программам, предусматривающим активное времяпрепровождение, и мастер-классам. К этому сезону мы подготовили абонементы для ребят разных возрастов, собрав в каждом из них предложения из шести самых популярных программ от наших площадок — главного корпуса, Музея Города, Дома чиновника Суханова и Дома путешественника Арсеньева. Это и уютные „Сказки с молоком“, и различные познавательные занятия, и пешеходные экскурсии для детей по центру Владивостока. На прогулках с экскурсоводом школьники не только слушают рассказы о событиях прошлого, но и выполняют различные задания с историческим контекстом», — отметила Осипова.