Клинику во Владивостоке модернизируют по японской технологии

«Мы в прошлом году отремонтировали капитально поликлинику. И практически по такому же принципу сейчас идет ремонт хирургии. Сейчас полы и перегородки, дверные проемы выполнены из деревянных конструкций. Это, во-первых, пожароопасно, не соответствует требованиям санитарно-эпидемиологического режима. А, во-вторых, за столько лет все материалы значительно износились», — рассказала главврач Владивостокской клинической больницы № 4 Елена Новицкая.