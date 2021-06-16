Находкинский «Океан» победой завершил первый круг чемпионата Приморского края

Привлечение в основной состав местных воспитанников – одно из главных условий компании. И такая политика уже даёт положительный результат.Второй круг чемпионата Приморского края «Океан» откроет 19 июня домашней встречей со шкотовским «Динамо». Напомним, что в финальный плей-офф выйдут две лучшие команды с каждой группы чемпионата Приморского края. В группе «Север» в настоящее время уверенно лидирует чугуевский «Уссури», набравший 15 очков.