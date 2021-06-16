С любовью и выдержкой

В 2021 году с привлечением средств из региональной казны в учреждении будет отремонтирована крыша одного из корпусов. Также для нужд интерната приобретут специальный автомобиль. Помимо этого, корпуса соцучреждения нуждаются в капитальном ремонте. На данный момент в них проживают 120 человек.