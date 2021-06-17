Эпидемиологическая обстановка в Приморье накаляется

По данным правительства Приморья, за последние сутки было зафиксировано 80 новых случаев заражения коронавирусом. Сначала эпидемии в регионе зарегистрировано 45 349 случаев. Выздороветь за прошедший день успели 29 человек. С COVID-19 всего справились 41 952 приморца. Количество летальных случаев достигло 744.