В Приморье откроется лаборатория молодёжных гастростартапов

«Лаборатория молодежных стартапов дальневосточной кухни — это воплощение мечты о том, чтобы талантливая и амбициозная молодежь могла реализовать себя на малой родине. Она станет стартовой площадкой, которая позволит молодым ребятам превратить свои идеи в гастрономические проекты, работающие и на территории Дальнего Востока, и в других регионах России», — рассказала автор проекта, руководитель движения дальневосточной кухни Pacific Russia Food Татьяна Заречнева.