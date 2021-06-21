Переработка отходов: приморцы разделил более 150 тонн вторсырья

Специалисты «Приморского экологического оператора» (ПЭО) сообщили, что новые оранжевые контейнеры для раздельного сбора мусора установлены в Артёме, Владивостоке, на острове Русский и в Надеждинском районе.
«По этим адресам установлено 395 контейнеров. Во Владивостоке на некоторых площадках стоит по два и даже три контейнера. Установка продолжается, заявки на контейнер можно прислать на [email protected]», — рассказали сотрудники предприятия.
Специалисты отмечают, что для жителей установка и обслуживание контейнеров бесплатна.
В «ПЭО» добавили, что к раздельному сбору отходов подключаются и организации — новые контейнеры стоят в ДВФУ, ВГУЭСе, в нескольких школах и детсадах, в супермаркете РЕМИ и торговом порту. Вскоре ёмкости установят на территориях аэропорта, заводов «Дальприбор» и «Изумруд», а также в офисах Сбербанка и «ДНС».
Кроме того, отходы можно привезти на пункт раздельного сбора на Бородинской, 28, во Владивостоке.
«Всего с начала года собрано более 150 тонн вторсырья, которое после досортировки направляется на предприятия для переработки. И это без учета тех отходов, которые отбираются на мусоросортировочных станциях в районах края», — рассказал замдиректора «Приморского экологического оператора» Сергей Лазарев.
Зампред правительства Приморья Елена Пархоменко заявила, что регион успешно внедряет раздельный сбор отходов –спрос на установку специальных контейнеров среди, интерес бизнеса к вторсырью, по её словам, постоянно растёт.
«Население региона готово к переходу на цивилизованную схему обращения с отходами, а бизнес увидел, что это может быть выгодно. И такие примеры в регионе есть. В их числе — компания из Дальнереченска, выпускающая изделия благоустройства из переработанного пластика», — сказала змпред.
Стоит отметить, что переход на раздельный сбор отходов — это одна из целей нацпроекта «Экология». В рамках реализации «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2020-2027 годы, к 2024 году в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов в Приморском крае доля ТКО, направленных на утилизацию, будет составлять до 13%, а в обработку — до 60%.