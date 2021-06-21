Переработка отходов: приморцы разделил более 150 тонн вторсырья

«Население региона готово к переходу на цивилизованную схему обращения с отходами, а бизнес увидел, что это может быть выгодно. И такие примеры в регионе есть. В их числе — компания из Дальнереченска, выпускающая изделия благоустройства из переработанного пластика», — сказала змпред.