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Приморцев с симптомами ОРВИ теперь принимают до 22:00

29 июня 2021, 01:19
Фото: Екатерина Чаплинская / flickr.com
Рабочий день в амбулаторных инфекционных центрах (АИЦ) продлили до 22:00. Теперь приморцы с симптомами острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ) могут получить высококвалифицированную медицинскую помощь с 8 утра и до 10 вечера.

Согласно требованиям Минздрава РФ с осени 2020 года для пациентов с симптомами ОРВИ и коронавируса в Приморье открылись АИЦ оборудованные отдельным входом.

В центрах принимают тех у кого есть симптомы инфекционных заболеваний или ОРВИ. Однако если у пациента дополнительно еще и высокая температура, то врачи настоятельно рекомендуют в таких случаях не покидать дом и вызывать мед помощь уже по месту.

Прием пациентов в поликлиниках с иными жалобами на здоровье не прекращается и проходит согласно графику.

Всего в Приморье работает 12 АИЦ и инфекционных кабинетов: 4 во Владивостоке, 2 в Артеме и по одному в Уссурийске, Находке, Арсеньеве, Лесозаводске, Партизанске и Спасске.

  • – Владивостокская поликлиника №6, улица Черемуховая, 32;
  • – Владивостокская поликлиника №9, улица Адмирала Горшкова, 3;
  • – Владивостокская поликлиника №1, Почтовый переулок, 9;
  • – Владивостокская поликлиника №3, улица Светланская, 131;
  • – Артемовская городская больница №1, улица Партизанская, 18;
  • – Артемовская городская больница №2, улица Кирова, 31;
  • – Уссурийская центральная городская больница, улица Промышленная, 1;
  • – Находкинская городская больница, улица Дзержинского, 5;
  • – Арсеньевская городская больница, улица Островского, 40;
  • – Лесозаводская центральная городская больница, улица Пушкинская, 38;
  • – Партизанская городская больница №1, с. Углекаменск, улица Калинина,2;
  • – Спасская городская больница, улица Ленинская, 29.

По данным на 29 июня, в Приморском крае зарегистрировано 46 722 случая заболевания коронавирусом. Из них 152 — за последние сутки. Выздоровели 42 523 пациента. Не справились с инфекцией 780 человек.Прием пациентов в АИЦ ведется в рамках реализации государственной программы Приморского края «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020-2027 годы.

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