Приморье гостеприимное: боксеры российской сборной подготовятся к Токийской олимпиаде в стенах ДВФУ

В мужской национальной команде есть как и уроженцы Приморского края, так и те, кто в регионе, во Владивостоке в частности, впервые. Те, кто родился и вырос в Приморье, рады встретиться со своими близкими. А остальные участники команды хотят успеть за неделю акклиматизации посмотреть город и познакомиться с его достопримечательностями.