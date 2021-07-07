«Владивосток 2000+21»: Столице Дальнего Востока исполнился 161 год

Город, где, по мнению жителей западной части России, утро начинается не с кофе, а с «милкиса», не с бутерброда, а с пянсе, выгуливают тут перед работой не медведя, а тигра и кроме «Тойоты» других машин не ездит, стал старше на один год. Что же успел город за это время, чем живет, чем дышит, чего достиг, и что планирует Владивосток? Вспоминал и выяснял «Золотой Рог».
Чем живет и дышит
В 2021 году во Владивостоке сменился градоначальник. На смену Олегу Гуменюку, который досрочно покинул свое кресло, пришел Константин Шестаков. Обязанности мэра легли на его плечи. На новой должности он с первых дней воодушевленно взялся решать проблемы города и улучшать жизнь населения.
Что может волновать жителей одного из самых автомобилизированных городов России? Конечно же, актуальным остается вопрос парковочных мест. Сейчас для его решения строятся две автоматизированные парковки на Светланской, 56 и Верхнепортовой, 6. Последняя откроется уже в сентябре. Еще одна запланирована на Корабельной набережной, недалеко от железнодорожной станции, но появится она чуть позже.
Город стремится оставаться красивым и радовать взгляд своих жителей. Для этого ведется регулярная очистка от незаконных афиш, разнообразных рекламных конструкций, ларьков, оград и старых гаражей, портящих внешний вид города.
Сейчас улицы Владивостока находятся под постоянным присмотром коммунальных служб: идет ремонт дорог, ливневок, подпорных стен и лестничных пролетов. Профильные службы устанавливают новые светофоры и знаки, наносят дорожную разметку. Чистоту на улицах города наводят более полутора сотен единиц новой специализированной техники. Клумбы города пестрят цветами благодаря слаженной работе озеленителей. Ведется благоустройство придомовых территорий, продолжается вывоз использованных автопокрышек из дворов.
Для удобства горожан были построены новые остановки общественного транспорта, в том числе и «умные», которые в ближайшее время подключат к электроснабжению и интернету. Зимой в них можно будет укрыться от пронизывающего ветра и в комфорте дождаться своего автобуса.
На этом создание комфорта и качества жизни владивостокцев не заканчивается. В городе идет непрекращающаяся работа по преображению общественных пространств и парков. Не так давно после реконструкции был открыт скейт-парк на территории городского Дворца детского творчества. За последнее время были благоустроены скверы на улицах Верхнепортовая и Русская, а также на острове Попова. Стали уютнее парк Дружбы, сквер имени Игнатьева, Жариковский сквер, Надибаидзе. У горожан появилось огромное количество мест, где можно отдохнуть, почитать книжку, погулять с детьми и устроить свидание.
Отличным подарком ко Дню города стало открытие Нагорного парка. Несколькими днями ранее была завершена первая очередь его благоустройства.
Для иностранных гостей, которые еще не знают, как красив Владивосток, откроется пятизвездочная гостиница Okura Vladivostok от японской компании. Ее строительство уже завершено, остались последние штрихи. В августе японские специалисты займутся ландшафтным дизайном, а уже в сентябре отель распахнет свои двери для гостей.
В центре Владивостока, на его главной площади, гостей и жителей города ждет самое заметное изменение в облике города — «сухой» фонтан. Струи воды будут бить прямо из-под ног, а сам фонтан делают плоским, чтобы в выключенном состоянии было не заметно, что под ногами что-то есть. Его открытие намечено уже на начало сентября.
Ближайшее будущее не туманно
Мечтает и планирует Владивосток тоже по-крупному. К 2022 году в городе у моря намерены построить большой рыбный логистический комплекс. Разместится он на полуострове Назимова. В построенном холодильном комплексе можно будет хранить 25 тысяч тонн рыбы, а торговлю осуществлять из специализированного порта.
Несмотря на масштабы проекта, эта стройка станет далеко не самой крупной среди запланированных во Владивостоке на ближайшие несколько лет.
Город растет, развивается, в него приезжают другие россияне, а некоторые даже остаются в нем жить. Чтобы никому не было тесно, власти наметили себе план по возведению 800 тысяч квадратных метров жилья за три года.
Об отдыхе гостей и горожан тоже не забыли: во Владивостоке собираются построить всесезонный аквапарк. Разговоры о нем идут уже давно, а жители города, у которых порою нет ни времени, ни возможности на выходных выбраться к морю, ждут его с нетерпением уже не первый год.
Аквапарк расположится на острове Русском, на полуострове Саперном. Помимо самих горок и аттракционов, там построят большую гостиницу, рестораны и множество мест для отдыха. А главное, аквапарк будет доступен для всех желающих круглый год. А значит, даже зимой там можно будет получить свою частичку лета.
Но самым грандиозным проектом, который может стать новой стройкой века после мостов на остров Русский и Золотой рог, оказалась Владивостокская кольцевая автомобильная дорога — ВКАД.
Длина кольцевой дороги составит более 22 километров, за сутки по ней смогут проезжать около 80 тысяч автомобилей. Дорога должна разгрузить главные магистрали Владивостока и наконец избавить центр города от грузовиков.
Амбициозные стройки и проекты, далеко идущие планы на будущее и главное — их реализация являются неотъемлемой частью Владивостока и его горожан. Тут живут разные люди, и мечты у всех свои, однако всех их объединяет любовь к родному городу. И, как сказал в своем поздравлении и. о. мэра Константин Шестаков,
Будущее города определяют его жители.