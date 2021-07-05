Варламову удалось найти, за что можно любить Владивосток

Популярный российский урбанист Илья Варламов на собственном сайте сообщил о желании завершить свою карьеру ютуб- и тревел- блогера. К этому его побудили фото с открытия Нагорного парка во Владивостоке.

«Когда смотришь на то, что получилось, хочется закрыть блог, прекратить выпускать ролики на "ЮТубе" и фотографировать общественные пространства в Европе. Потому что теперь в России есть места, за которые не стыдно перед западными урбанистами», — сообщил Илья Варламов. Во Владивостоке 2 июля, прямо на День рождения города открылся Нагорный парк. Он расположен вдоль улицы Шилкинская. По неофициальной информации, пространство является старейшим парком города. С его видовой площадки, которую оборудуют в следующем году, можно будет окинуть взглядом весь город. Финансирование на реконструкцию и благоустройство выделил частный инвестор. Подрядчиком выступила команда Concrete Jungle, известная владивостокцам уймой качественных, красивых, а порой даже инновационных проектов по всему городу. Парк был представлен горожанам сразу после сдачи первой очереди. В 2022 году благоустройство продолжится на вершине парка. Парк получился очень оригинальным для России Фото: Анастасия Котлярова vlc.ru Илья Варламов запомнился жителям Владивостока, как блогер, который в пух и прах раскритиковал устройство города, выставив напоказ уйму проблем и недоделок городского пространства. Посетив город в 2019 году, он на видео «ткнул пальцем» в каждый огрех, который ему удалось обнаружить. И несмотря на то, что критика была очень жесткой, зерно истины в ней было закопано и далеко не одно. Что не помешало горожанам в соцсетях высказать всё, что они думают о профессиональных компетенциях и личных качествах блогера-правдоруба. При этом нередко в весьма нецензурной форме. Спустя пару лет Варламов все же нашел за что похвалить столь «обласканный» им город. Его крайне восхитили фото с открытия Нагорного парка. Эмоциями от увиденного он незамедлительно поделился с читателями. Разумеется не забыв перечислить плюсы и минусы увиденного. Известный урбанист выделил уникальность дизайна парка. По его словам, он не похож на общественные пространства, которые характерны для России. Варламову понравился единый стиль всех сооружений парка и отсутствие «вырвиглазных» цветов даже в оформлении детских площадок. Последние, по его словам выполнены очень грамотно и разнообразно, оборудованы лавочками для родителей. спокойное оформление локаций порадовало блогера Фото: Анастасия Котлярова vlc.ru Впечатлило блогера обилие дерева в оформлении остальных объектов вроде площадки для воркаута, зоны отдыха и качелей. Отдельно Варламов выделил тот факт, что при благоустройстве парка деревья рубить не стали, а органично подстроили дизайн локаций вокруг них. Особо ютубер хвалил отсутствие асфальта, вместо которого в парке газон, галька и бетонные дорожки. А вот вопрос доступности парка для маломобильных граждан, по мнению Варламова, раскрыт не до конца. Его смутила широкая лестница, которую, как он уверен, можно было бы заменить на простую дорожку. Отсутствие достаточного количества пешеходных переходов тоже не впечатлило блогера. Он считает, что в таких зонах отдыха их следует рисовать через каждые несколько десятков метров. лестница состоит из очень широких ступенек Фото: Иван Дякин primorsky.ru Подметил ютубер и отсутствие газона в некоторых местах (его там еще не успели высадить). Расстроился, что не обнаружил на фото ни единой урны для мусора. Без традиционной для этого блогера «ложки дегтя» в рецензии тоже не обошлось. Варламов выставил несколько фото, где недоделанность объектов прямо таки бросается в глаза и даже под одним из фото обозвал это халтурой. А еще добавил фото, где житель Владивостока повел себя не лучшим образом, умудрившись на размеченной парковке въехать колесом на бордюр и встать практически по диагонали. скриншот с сайта Ильи Варламова Фото: Вадим Эпштейн varlamov.ru «Бетонка, деревянный мост, зелень, камни, сопки вдалеке. Если бы не наши панельки, можно было бы подумать, что фото из Штатов или Австралии», — поделился впечатлением от парка Илья Варламов. с заботой о пешеходах Фото: Анастасия Котлярова vlc.ru Тем не менее, негатив в своем посте он попытался сгладить, выставив еще несколько фото, под которыми он восхитился качеством выполненных работ и особенно выделил один из пешеходных переходов с островками безопасности. По словам Варламова, такая забота о пешеходах — это редкость для России. «Владивостоку невероятно повезло», — резюмировал свои мысли известный урбанист Илья Варламов.

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