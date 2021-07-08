Приморским родителям продолжат оказывать психологическую помощь

В краевом минобразования рассказали, что служба помощи на базе коррекционной школы открылась еще в 2020 году. Спрос на новую услугу оказался весьма высоким. Только за первые три месяца работы, специалисты провели около 5 тысяч консультаций, что составляет половину от поставленной нормы на 2020 год. Из-за пандемии работу с родителями пришлось полностью перенести в онлайн-формат. После частичного ослабления «коронавирусных» ограничений специалисты стали встречаться с нуждающимися в помощи вживую и даже выезжать в отдаленные районы Приморья.