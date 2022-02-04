Приморцы болеют онлайн за олимпийскую сборную России

«Конечно, очень важно, что личный пример в этом подает губернатор Приморского края, главы муниципалитетов. К ним присоединяются семьи — мамы, папы, дети, бабушки, дедушки. Все вместе они занимаются спортом, и это дополнительно укрепляет семьи. Хочу пожелать нашим российским олимпийцам только удачи и успехов. Самое главное, чтобы они выполнили все то, что вложили в них тренеры — завоевали максимальное количество медалей и вернулись все здоровыми», — пожелала лидер движения.