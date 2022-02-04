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Приморцы болеют онлайн за олимпийскую сборную России

4 февраля 00:57
Фото: 1mediainvest.ru
В преддверии ХХIV зимних Олимпийских игр, которые пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля, жители Приморского края приняли участие во всероссийском конкурсе общественных проектов и инициатив в поддержку наших спортсменов «Верим в Россию — вместе мы сила!».

Одними из первых поддержали российскую команду представители регионального отделения всероссийского общественного движения «Матери России». В столице Приморья будущие мамы, пациентки Владивостокского клинического родильного дома № 3, записали видео, где в стихотворной форме пожелали удачи и побед сборной и пообещали назвать своих малышей в честь олимпийцев.

По словам лидера регионального отделения «Матери России» Татьяны Заболотной, в последние годы заметна тенденция, что к занятиям спортом приобщается все больше людей.

«Конечно, очень важно, что личный пример в этом подает губернатор Приморского края, главы муниципалитетов. К ним присоединяются семьи — мамы, папы, дети, бабушки, дедушки. Все вместе они занимаются спортом, и это дополнительно укрепляет семьи. Хочу пожелать нашим российским олимпийцам только удачи и успехов. Самое главное, чтобы они выполнили все то, что вложили в них тренеры — завоевали максимальное количество медалей и вернулись все здоровыми», — пожелала лидер движения.

Флешмоб объединил неравнодушных жителей края. Школьники, спортсмены, любители спорта записывают видеообращения и показывают, как сильно они болеют за сборную.

Хоккейная команда «Ханка» из Ханкайского района пожелала российским хоккеистам больших побед, меткой шайбы, непробиваемого шлема и верных болельщиков.

К акции также присоединились жители Партизанска, Надеждинского, Михайловского и Красноармейского районов, юные спортсмены Чугуевки и ДЮСШ «Адмирал» Владивостока.

212 российских спортсменов вошли в окончательный состав команды Олимпийского комитета России (ROC) на Играх в Пекине, они примут участие в 14 видах спортивных дисциплин. В этом году российская команда выступит на Олимпийских играх без национальной символики, в качестве музыкального сопровождения утвержден фрагмент из Концерта для фортепиано с оркестром № 1 Петра Чайковского.

Несмотря на то, что в составе сборной нет спортсменов из Приморского края, наш регион будет горячо болеть за каждого представителя российской команды.

Церемония открытия зимних Олимпийских игр начнется сегодня, 4 февраля, в 22:00 по местному времени. Прямую трансляцию покажет телеканал «Россия 1».

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#Новости#Олимпиада#Спорт#Приморье
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