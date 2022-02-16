Вакцине «Спутник V» «светит» признание, а привитым ею — выезд за границу

На сегодня вакцина «Спутник V» одобрена в 71 стране мира с общим населением 4 миллиарда человек. Эффективность данной вакцины составляет 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян.
При выборе вакцины граждане желают не только обезопасить себя от тяжелого протекания коронавируса — это прежде всего, но и иметь возможность выехать за пределы страны. Если ВОЗ зарегистрирует «Гам-Ковид-Вак», то список стран, готовых принимать россиян с прививкой «Спутник V» значительно расширится.
В Приморском крае на сегодня прошли вакцинацию этим препаратом 747 911 человек, всего привиты 998 253 жителя региона.
Врачи поликлиник отмечают более лёгкое течение заболевания коронавирусной инфекцией именно у привитых граждан. По информации регионального Роспотребнадзора, в Приморье доля заболевших после полного курса вакцинации составляет 0,29%, что является низким процентом среди привитых (не более 2,5%) и является дополнительным аргументом в пользу вакцинации.
По данным оперативного штаба на 16 февраля, за последние сутки зарегистрировано 1 547 заболевших «короной», нарастающим итогом за время пандемии заразились 132 336 приморцев. Сейчас с подтверждённым диагнозом COVID-19 на амбулаторном лечении находятся 17,7 тысячи приморцев.