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Вакцине «Спутник V» «светит» признание, а привитым ею — выезд за границу

16 февраля 05:25
Фото: Золотой Рог
Российская вакцина против новой коронавирусной инфекции «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V») проходит регистрацию во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

На сегодня вакцина «Спутник V» одобрена в 71 стране мира с общим населением 4 миллиарда человек. Эффективность данной вакцины составляет 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян.

При выборе вакцины граждане желают не только обезопасить себя от тяжелого протекания коронавируса — это прежде всего, но и иметь возможность выехать за пределы страны. Если ВОЗ зарегистрирует «Гам-Ковид-Вак», то список стран, готовых принимать россиян с прививкой «Спутник V» значительно расширится.

В Приморском крае на сегодня прошли вакцинацию этим препаратом 747 911 человек, всего привиты 998 253 жителя региона.

Врачи поликлиник отмечают более лёгкое течение заболевания коронавирусной инфекцией именно у привитых граждан. По информации регионального Роспотребнадзора, в Приморье доля заболевших после полного курса вакцинации составляет 0,29%, что является низким процентом среди привитых (не более 2,5%) и является дополнительным аргументом в пользу вакцинации.

По данным оперативного штаба на 16 февраля, за последние сутки зарегистрировано 1 547 заболевших «короной», нарастающим итогом за время пандемии заразились 132 336 приморцев. Сейчас с подтверждённым диагнозом COVID-19 на амбулаторном лечении находятся 17,7 тысячи приморцев.

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#Новости#Спутник V#Вакцина#Приморье#Общество
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