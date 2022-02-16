Вакцине «Спутник V» «светит» признание, а привитым ею — выезд за границу

При выборе вакцины граждане желают не только обезопасить себя от тяжелого протекания коронавируса — это прежде всего, но и иметь возможность выехать за пределы страны. Если ВОЗ зарегистрирует «Гам-Ковид-Вак», то список стран, готовых принимать россиян с прививкой «Спутник V» значительно расширится.