Инвестиционно и привлекательно

В Приморье же росту инвестиционной привлекательности немало способствует открытый диалог между представителями бизнеса и власти. Уровень доверия между ними является одним из ключевых критериев, который определяет место региона в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ.
В режиме прямого диалога
Встречи с инвесторами становятся доброй традицией и проходят на различных площадках. Так, во время своего недавнего визита в Приморье заместитель председателя правительства РФ — полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев провел встречу с руководителями крупных российских, китайских и корейских компаний. В мероприятии также приняли участие министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков и губернатор Приморского края Олег Кожемяко.
Общий объем инвестиционного портфеля присутствовавших на встрече компаний оценивается в более 120 миллиардов рублей. В Приморском крае инвесторы намерены реализовать новые проекты в области сельского хозяйства, промышленности, туризма, современной медицины. По словам Олега Кожемяко, все эти проекты крайне важны для региона.
По итогам прямого разговора дано несколько поручений профильным ведомствам, которые максимально быстро должны решить все озвученные инвесторами на мероприятии вопросы. В конце встречи Юрий Трутнев поблагодарил бизнесменов за интерес к инвестированию в Дальний Восток.
«Для нас важно, чтобы наш Дальний Восток динамично развивался. А это можно сделать только с запуском новых предприятий, строительством новых заводов. Мы открыты для взаимодействия с инвесторами и готовы оказывать им содействие в реализации их проектов», — подытожил он.
Новый формат
В конце апреля новый еженедельный формат взаимодействия с резидентами Свободного порта Владивосток появился благодаря инициативе управляющей компании ТОР «Приморье» и администрации краевого центра.
Встречи главы города с бизнесом в режиме диалога нацелены на снятие административных барьеров и ускорение выдачи разрешительной документации при реализации инвестиционных проектов.
Как сообщили в Инвестиционном агентстве Приморского края, первая такая встреча состоялась с крупнейшими застройщиками — резидентами Свободного порта Владивосток. В ней приняли участие около 30 предпринимателей, глава Владивостока и директор УК ТОР «Приморье» Светлана Утяшева.
Наиболее важными для предпринимателей вопросами стали правила землепользования в зоне КРТ, разработка и утверждение проекта планировки территории (ППТ) и выполнение программы переселения из ветхого аварийного жилья. Также участники диалога рассмотрели проблемы, возникающие у застройщиков при получении разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию. Власти города пообещали ускорить выдачу разрешительной документации, устраняя возникающие замечания в рабочем порядке.
Как рассказала Светлана Утяшева, во Владивостокском городском округе резиденты СПВ реализуют 1224 проекта. Это составляет 66% от общего числа инвесторов этого режима. Преобладают проекты в недвижимости и девелопменте.
«В сфере жилищного строительства в городе реализуется 288 инвестиционных проектов. Предусмотренный объем вложений — 324,4 млрд рублей, уже вложено 32,2 млрд. Создано 1354 рабочих места из 5298 планируемых. 125 проектов обеспечены землей для строительства, 132 инвестора нуждаются в земельных участках под свои проекты, еще 31 резидент использует землю, находящуюся в собственности. При этом в эксплуатацию введено 20 проектов в жилищной сфере, в стадии строительно-монтажных работ находятся 45 проектов, ведут проектирование — 66», — сообщила Светлана Утяшева.
По её словам, прямая и системная коммуникация резидентов с городскими властями при действенном участии управляющей компании позволит решить проблемы бизнеса, снимет имеющиеся административные барьеры и повысит качество сопровождения инвесторов со стороны единого института развития.
МСП: интересы под защитой
Реализация программ поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП) как стратегического ресурса развития территории прописано в Инвестиционной стратегии Приморского края до 2030 года.
В 2008 году был создан Совет по развитию малого и среднего предпринимательства при губернаторе Приморского края. Они действуют во всех муниципалитетах края и в связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией в последнее время организовывались в онлайн-режиме. Однако уже в ближайшее время мероприятия планируется проводить в привычной, очной форме.
Совет стал постоянно действующим совещательным органом в области развития МСП в Приморском крае, площадкой для развития и защиты интересов бизнеса и улучшения бизнес-климата региона.
Председателем совета является Олег Кожемяко. В составе совета принимают участие вице-губернатор Приморского края, курирующий вопросы экономики и развития предпринимательства, представители профильных министерств, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крае, представители Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов, Корпорации развития Дальнего Востока, руководители региональных отделений общероссийских общественных организацией и общественных бизнес-объединений.
Участники дискуссии исследуют и обобщают проблемы субъектов малого и среднего предпринимательства, содействует совершенствованию правовой базы по вопросам малого и среднего предпринимательства, вырабатывает предложения по программам развития субъектов малого и среднего предпринимательства и повышению инвестиционной привлекательности Приморского края.
Инвестиции с комфортом
Инвестиционный совет при губернаторе Приморского края создан для повышения эффективности проводимой на территории региона инвестиционной политики, формирования конкурентоспособной среды, а также для создания комфортных условий для инвесторов.
В состав совета входят вице-губернаторы Приморского края, руководители крупных компаний, работающих в регионе и представители деловых объединений.
Он решает одновременно несколько задач. Прежде всего, это подготовка предложений по улучшению инвестклимата и реализации инвестпроектов региона, в том числе с учетом предложений российских и иностранных инвесторов, и разработка рекомендаций по господдержке и стимулированию инвестактивности на территории края. Рассмотрение планируемых проектов, концепций долгосрочных целевых программ в этой сфере тоже входит в круг задач этого органа. Совет также оказывает содействие в создании необходимых условий для рационального размещения производительных сил, следит за ходом реализации инвестиционных проектов, а если что-то идет не так — анализирует причины неудач.
Под пристальным наблюдением
Еще один довольно успешный институт развития — общественные экспертные советы (ОЭС).
Они сформированы при исполнительных органах государственной власти Приморского края для обеспечения более широкого участия организаций и граждан в формировании и реализации госполитики на территории края.
ОЭС формируются на основе добровольного и безвозмездного участия граждан, в том числе выдвинутых общественными объединениями, зарегистрированными на территории Приморского края, обладающих знаниями и опытом в сферах, являющихся предметами деятельности советов, признанным авторитетом и репутацией ответственных экспертов.
Основной формат работы — заседания, на которых рассматривают вопросы развития региона, вызвавшие повышенный общественный резонанс, проводят сбор и экспертизу общественных инициатив, общественную экспертизу и оценку регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, оказывают консультационную помощь органам власти.
В Приморье ОЭС сформированы по почти 20 направлениям и сферам — от транспортной и промышленной политики до вопросов в области здоровья и культуры.
Стратегический план
Рост объема инвестиций в основной капитал, доли инвестиций в ВРП Приморского края, а также доли инновационной продукции в общем объеме промышленного производства является результатом проводимой в крае инвестиционной политики и заложен в Инвестиционную стратегию Приморья до 2030 года.
Именно для достижения этих целей в крае создаются и успешно работают диалоговые площадки. Они служат для публичного обсуждения системных вопросов в работе предпринимателей, выявления проблем бизнеса и оперативного их решения.
Если предприниматель или инвестор столкнулся со сложностями в работе и реализации своего проекта, он можете принять участие в этих мероприятиях, вынести тему на обсуждение с высшим руководством края, заручиться поддержкой, а также предложить свое видение решения сложных вопросов.
Предпринимателям важно помнить: встречи открыты для всех желающих и проходят под председательством главы региона. Для оперативного решения возникающих вопросов на заседаниях всегда присутствуют руководители министерств края, главы муниципалитетов, представители федеральных ведомств, правоохранительных органов, сетевых и ресурсоснабжающих предприятий. Безусловно, только в прямом диалоге и совместными усилиями можно повысить инвестиционную привлекательность региона и открыть его для новых проектов.
Юрий РОГОВ.