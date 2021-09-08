Редакция «Золотого Рога» поздравляет председателя правления «Примсоцбанка» Дмитрия Ярового

Коллектив газеты выражает глубочайшую признательность за плодотворное информационное сотрудничество с нашим изданием. Мы дорожим и высоко ценим сложившиеся партнерские отношения и искренне надеемся, что и в дальнейшем интервью и комментарии экспертов лучшего банка Приморья будут появляться у нас на страницах!