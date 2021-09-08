Редакция «Золотого Рога» поздравляет председателя правления «Примсоцбанка» Дмитрия Ярового

В этот день мы хотим пожелать вам новых достижений и побед! Пусть накопленный жизненный опыт и мудрость помогают вам достигать новых высот, а ваши идеи и чуткое руководство позволяют коллективу Примсоцбанка приходить к отличным результатам.
Коллектив газеты выражает глубочайшую признательность за плодотворное информационное сотрудничество с нашим изданием. Мы дорожим и высоко ценим сложившиеся партнерские отношения и искренне надеемся, что и в дальнейшем интервью и комментарии экспертов лучшего банка Приморья будут появляться у нас на страницах!
Желаем вам дальнейшего процветания, стабильности и не останавливаться на достигнутом!
Председатель Правления, член Совета директоров.
СПРАВКА: Дмитрий Яровой родился 8 сентября 1956 г. во Владивостоке.
В 1978 г. окончил Дальневосточный политехнический институт им. Куйбышева, в 1997 г. — Дальневосточную государственную академию экономики и управления по специальности «Финансы и кредит».
Работает в банковской сфере с 1990 г.
С 1994 г. по настоящее время является Председателем Правления ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк». С 1995 г. занимает должность президента Ассоциации дальневосточных банков и финансово-кредитных учреждений, с 2009 г. — Председатель Совета директоров Новосибирского социального коммерческого банка ПАО «Левобережный».
В 2004 г. награжден Серебряным Дипломом и Знаком Ассоциации российских банков и финансово-кредитных учреждений. В марте 2014 г. награжден Почетным знаком Ассоциации региональных банков России