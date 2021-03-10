Транспортники из Владивостока нарушают порядок медосмотра водителей

По данным прокурорской проверки, транспортная компания занимается перевозкой пассажиров и для этого ежедневно проводит предрейсовые и послерейсовые осмотры водителей т/с.
Но, как выяснилось в ходе проверки, организация не получила лицензию на осуществление медицинской деятельности.
«В соответствии с действующим законодательством медицинские осмотры проводятся перед началом рабочего дня (смены, рейса) в целях выявления признаков воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов, состояний и заболеваний, препятствующих выполнению трудовых обязанностей, в том числе алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Приморского края.
В ведомстве отметили, что ранее прокурор уже вносил представление о получении необходимых документов, но организация не устранила нарушения.
Учитывая вышеизложенные факты, прокуратура Советского района обратилась с иском в суд в интересах неопределенного круга лиц, чтобы обязать транспортную компанию получить лицензию для проведения медосмотров.
Требования прокурора суд удовлетворил в полном объёме.