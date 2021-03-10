Транспортники из Владивостока нарушают порядок медосмотра водителей

«В соответствии с действующим законодательством медицинские осмотры проводятся перед началом рабочего дня (смены, рейса) в целях выявления признаков воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов, состояний и заболеваний, препятствующих выполнению трудовых обязанностей, в том числе алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Приморского края.