В Приморье на территории опережающего развития открылось новое предприятие

Компания «ЗПМС-Сервис» открыла предприятие по сервисному обслуживанию портовых козловых, башенных и портальных кранов, а также металлообрабатывающего оборудования на территории опережающего развития «Большой Камень» в Приморье.

Об этом сообщает пресс-служба Корпорации по развитию Дальнего Востока. Для доставки и хранения запчастей и расходных материалов на своей территории резидент организовал зону таможенного контроля. «Мы предоставляем услуги по техническому сервису оборудования, произведенного компанией ZPMC. Это один из ведущих мировых производителей портового оборудования и металлоконструкций. Среди наших основных клиентов якорный резидент ТОР „Большой Камень“ — строящаяся судоверфь ССК „Звезда“. В рамках гарантийного и постгарантийного обслуживания техники работаем с крупными портовыми терминалами на юге Приморского края и во Владивостоке», — рассказал руководитель ООО «ЗПМС-Сервис» Евгений Коротких. Основными задачами предприятия по поддержанию оборудования и техники клиентов в работоспособном состоянии являются диагностика и устранение недостатков, предупреждение аварийных ремонтов, обеспечение минимальных расходов топлива, электроэнергии и эксплуатационных материалов, поставка запчастей. «Для хранения запасных частей мы арендовали производственно-складские помещения в городе Большой Камень и применили процедуру свободной таможенной зоны, организовав зону таможенного контроля. Преференция позволяет хранить на складе запчасти и расходные материалы для поставляемого оборудования, экономя на таможенных платежах и НДС. Высвободившиеся средства направляем на развитие компании», — отметил Евгений Коротких, добавив, что особо значимой является также возможность экономии на налоговых отчислениях и платежах во внебюджетные фонды в рамках режима ТОР. «Режим свободной таможенной зоны направлен на поддержку резидентов ТОР, СПВ и АЗРФ, ввозящих высокотехнологичное оборудование, а также позволяет снижать затраты на экспорт товаров, переработанных в условиях преференциальных территорий Дальнего Востока и Арктики. Данная льгота значительно помогает бизнесу наладить и выгодно вести внешнеэкономическую деятельность как на этапе реализации проекта, так и во время осуществления операционной деятельности», — прокомментировал заместитель директора по работе с резидентами ООО «УК ТОР «Приморье» (дочернее общество АО «КРДВ») Алексей Дунаев. Инвестор уже трудоустроил 14 человек, в дальнейшем количество рабочих мест возрастет до 23 Photo: erdc.ru Исполняющий обязанности начальника службы организации таможенного контроля ДВТУ Алексей Полушко со своей стороны заметил: «Создание зоны таможенного контроля на участке компании „ЗПМС-Сервис“ явилось результатом разъяснительной работы как со стороны ДВТУ, так и Находкинской таможни. Мы проводили рабочие встречи, а также направляли письменные ответы на вопросы резидента. В рамках реализации данного проекта таможенные органы получат новый опыт применения процедуры СТЗ». По соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики инвестор вложил в проект 4 млн рублей и трудоустроил 14 человек, в том числе квалифицированных инженеров, выполняющих обслуживание портовой техники. В дальнейшем количество рабочих мест возрастет до 23. В настоящее время на ТОР «Большой Камень» реализуются 19 проектов с объемом заявленных инвестиций в 264,5 млрд рублей, на новых предприятиях будет создано 15,2 тыс. рабочих мест. К сегодняшнему дню инвесторы ТОР вложили в экономику Приморья 138,6 млрд рублей, трудоустроили более 9 тыс. человек и успешно реализовали 10 проектов.

