В Приморье на территории опережающего развития открылось новое предприятие

«Режим свободной таможенной зоны направлен на поддержку резидентов ТОР, СПВ и АЗРФ, ввозящих высокотехнологичное оборудование, а также позволяет снижать затраты на экспорт товаров, переработанных в условиях преференциальных территорий Дальнего Востока и Арктики. Данная льгота значительно помогает бизнесу наладить и выгодно вести внешнеэкономическую деятельность как на этапе реализации проекта, так и во время осуществления операционной деятельности», — прокомментировал заместитель директора по работе с резидентами ООО «УК ТОР «Приморье» (дочернее общество АО «КРДВ») Алексей Дунаев.