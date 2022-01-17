Приморец чуть не лишился автомобиля из-за долгов

Приморец чуть не лишился автомобиля из-за долгов
Приморец чуть не лишился автомобиля из-за долгов
Сегодня, 11:20БизнесФото: 1mediainvest.ru
Житель Михайловского района не заплатил налоги на общую сумму свыше 129 тысяч рублей.

В региональной УФССП РФ сообщили, что мужчина был должным образом извещён о задолженности по налоговым платежам, однако не предпринимал мер по погашению долга.

— В связи с этим судебный пристав применил к нему комплекс мер принудительного исполнения, в том числе наложил арест на принадлежащий неплательщику автомобиль марки Honda Airwave, предупредив его об уголовной ответственности, предусмотренной статьёй 312 УК РФ «Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации», — сообщил представитель ведомства.

Принятая мера возымела действие. Не дожидаясь пока движимое имущество будет передано на реализацию, мужчина выплатил всю сумму долга, плюс ещё заплатил исполнительский сбор — 9 тысяч рублей.

Сюжеты:
Приморье
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НалогидолгиПриморье
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