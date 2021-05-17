Лесные участки в Приморье решили сдавать в аренду на 49 лет

В Приморье стала доступна долгосрочная аренда лесных участков для всех лесопользователей — землю могут арендовать на 49 лет. В краевом правительстве отметили, что эта мера может повысить эффективность лесной отрасли в крае.

Для того, чтобы арендовать участок, необходимо подать заявку — участвовать могут организации и индивидуальные предприниматели, имеющие в собственности объекты лесоперерабатывающей инфраструктуры, предназначенные для производства изделий из древесины и продукции переработки. «Предоставление лесных участков в аренду для заготовки древесины по результатам открытых конкурсов позволит повысить производительность труда предприятий, увеличить объем готовой продукции и количество рабочих мест в отрасли, а также налоговую отдачу в систему Российской Федерации. На арендованных лесных участках на арендаторов будет возложена обязанность по охране и защите и воспроизводству лесов», — рассказал зампредседателя правительства Приморья Константин Шестаков. Организатор конкурса определит победителя на право заключения договора лесного участка на основании предложенных условий и критериев. В краевом минлесхозе отметили, что организации и индивидуальные предприниматели могут подать только одну заявку на участие в конкурсе. Кроме того, на каждую конкурсную единицу заявитель должен подать отдельную заявку с приложением всех необходимых документов. Конкурсное предложение от участника рассмотрено в течение трёх дня и спустя месяц конкурсант получит решение о проведении конкурса. Адрес приёма заявок: министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края, Владивосток, улица Белинского, 3а, кабинет 107. Ранее, губернатор Приморья Олег Кожемяко высказался поддержал подобные аукционы. По словам главы региона, длительное пользование одной и той же территорией хорошо скажется на устойчивом развитии лесопромышленных компаний, которые будут развивать свои участки на протяжении долгого времени. «Отраслевая общественность высказалась за то, чтобы проводить не „короткие“ аукционы на пользование лесными участками сроком на один год, а конкурсные процедуры на длительные сроки, на 49 лет. Мы считаем, что это правильно. Это устойчивое развитие компаний, которые соответствующим образом будут относиться к своему лесному участку и по вопросам пожарной безопасности, и с точки зрения перспектив предприятий. Мы это, безусловно, поддержим», — заявил Кожемяко во время выездного совещания с представителями лесопромышленной и лесоперерабатывающей отраслей региона, которое состоялось в Чугуевке в начале марта.

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