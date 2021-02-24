«С точки зрения чисто экономической, конечно, ещё один „нерабочий“ день должен сказаться на общих показателях, но на деле это вряд ли будет заметно в ВВП страны. Бизнес-процессы на предприятиях непрерывного цикла настроены так, что на них не влияют даже длинные новогодние выходные, а некоторым малым предприятиям, заточенным на сферу обслуживания, этот выходной даже поможет. Люди пойдут не на работу, а в кафе, кино, магазин. Многое будет зависеть от того, как именно будет организован этот день. Будут ли проводиться массовые мероприятия? В любом случае, ещё один выходной если и повлияет на экономику страны, то крайне незначительно. К тому же никто не запрещает скорректировать „новогодние каникулы“ в угоду новому празднику», — отметил эксперт.