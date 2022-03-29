Магаданцам предлагают сезонные навагу, мальму и корюшку

Магаданцам предлагают сезонные навагу, мальму и корюшку
Магаданцам предлагают сезонные навагу, мальму и корюшку
29 марта, 12:30БизнесФото: 1MI
Приобрести различные дары моря на городских продовольственных рынках магаданцы могут по неизменной с конца прошлого года цене. К началу апреля на прилавках полный ассортимент сезонных морепродуктов. В том числе караси и щуки последнего завоза из Якутии, сообщает ГТРК «Магадан».

По словам продавцов, цены с начала года пока не поднимались на рыбу. Сейчас покупатели чаще всего спрашивают навагу, мальму и корюшку. Чир и муксун продают по 650 рублей за килограмм. Сазан на сто рублей дешевле, сиг — 300 рублей. Зубатка -500 рублей, корюшка — 450 рублей. Свежий улов мальмы идет за 250 рублей, а навага в пределах 180. Большой выбор вяленой и копченой рыбы. Пользуются спросом лососи. Начиная от кеты и кижуча, заканчивая горбушей. Повышение цены коснулось привозной сёмги — на 150 рублей.

Ранее в Росрыболовстве заявили, что российские рыбаки смогут обеспечить внутренний рынок широким ассортиментом рыбной продукции по доступной цене. По информации ведомства, на фоне сокращения экспорта ожидается рост объёмов переработки рыбного сырья отечественными предприятиями. А, значит, в розницу поступит больше продукции из моря. Логично предположить, что это не только насытит рынок, но и обострит конкуренцию среди производителей и приведёт к стабилизации цен.

Сюжеты:
Рыбный день
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