Во Владивостоке стартовали Дни якутского кино

На сегодняшний день Якутский кинематограф занимает третье место в России по уровню производства кинопродукции после Москвы и Санкт-Петербурга. Республика Саха (Якутия) уже много лет активно развивает собственную киноиндустрию и в год создается по 8-10 кинокартин.