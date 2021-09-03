«Ростелеком» обеспечит Дальневосточный банк надёжной IT-инфраструктурой

Дальневосточный банк обеспечат надёжной связью через интернет благодаря Центру обработки данных «Ростелекома». Помимо этого, будут внедрены новые решения в сфере информационной безопасности, что оградит как имеющиеся в банке средства, так и репутацию учреждения.