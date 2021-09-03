«Ростелеком» обеспечит Дальневосточный банк надёжной IT-инфраструктурой

«Ростелеком» обеспечит Дальневосточный банк надёжной IT-инфраструктурой

«Ростелеком» обеспечит Дальневосточный банк надёжной IT-инфраструктурой

Сегодня, 20:01
Экономика
Фото: пресс-служба "Ростелекома"
На полях идущего в Приморье Восточного экономического форума представители IT-компании «Ростелеком» и Дальневосточного банка заключили соглашение о сотрудничестве для развития информационной инфраструктуры финансового учреждения.

Договор подписали вице-президент и директор макрорегионального филиала провайдера «Дальний Восток» Андрей Карташов и исполняющий обязанности президента банка Вячеслав Тогобицкий.

По условиям соглашения, сотрудники провайдера помогут не только с развитием коммуникационной инфраструктуры банка, но и с обеспечением её безопасности.

Дальневосточный банк обеспечат надёжной связью через интернет благодаря Центру обработки данных «Ростелекома». Помимо этого, будут внедрены новые решения в сфере информационной безопасности, что оградит как имеющиеся в банке средства, так и репутацию учреждения.

Представители «Ростелекома» помогут автоматизировать деловую активность и вести её контроль при помощи новых технологий. Выбор на провайдера пал неслучайно - компания обладает опытом решения вопросов такого характера в разных точках России.

Сюжеты:
ВЭФПриморский край
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