Минтаевая путина для рыбаков Камчатки проходит успешно

Отметим, охотоморская минтаевая экспедиция — одна из крупнейших рыбопромысловых путин не только в России, но и во всем мире. За 110 дней путины добывается более 60% годового вылова минтая в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне. В этом году камчатским рыбакам предстоит освоить 700 тысяч тонн минтая.