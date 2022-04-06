Минтаевая путина для рыбаков Камчатки проходит успешно

На это время добыто примерно 300 тысяч тонн минтая. Эти показатели превышают средние многолетние значения. Министр рыбного хозяйства Камчатки Андрей Здетоветский отметил, что рыбаки успешно освоили этот ценный ресурс, добыв 104 процента к аналогичному периоду 2021 года.
По его словам, 300 тысяч тонн — это 40 процентов от общего вылова по экспедиции и порядка 73 процентов освоения минтаевых квот. Остававшиеся лимиты планируется освоить в рамках минтаевой путины «Б» осенью этого года.
Отметим, охотоморская минтаевая экспедиция — одна из крупнейших рыбопромысловых путин не только в России, но и во всем мире. За 110 дней путины добывается более 60% годового вылова минтая в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне. В этом году камчатским рыбакам предстоит освоить 700 тысяч тонн минтая.
Сезон «А» охотоморской минтаевой путины проходит с 1 января по 9 апреля, сезон «Б» — с 1 ноября по 31 декабря.