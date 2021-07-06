Миллиардом больше: Утверждены корректировки в бюджет Приморья

Миллиардом больше: Утверждены корректировки в бюджет Приморья
Миллиардом больше: Утверждены корректировки в бюджет Приморья
Сегодня, 14:47ЭкономикаФото: ЗСПК
Поправки в законодательство Приморского края депутаты вносили более трех часов. Одним из наиболее обширных вопросов, затронутых на заседании, стали корректировки бюджета региона на 2021 год.

В повестку работы было включено 45 вопросов, а на рабочую волну в 10 утра свои гаджеты настроили 30 депутатов, девять человек по разным причинам общую встречу пропустили. По итогам заседания, законодательство региона пополнилось положениями о проверке экскурсоводов, беззаявительному начислению пенсий и еще рядом документов.

«У нас увеличились налоговые доходы. Основная часть дополнительных средств будет направлена на расходы социального характера, а также на инвестиционные расходы — строительство и ремонт школ, детских садов, медицинских учреждений, ремонт дорог», — прокомментировал ключевой вопрос повестки спикер Законодательного собрания края Александр Ролик.

Распределили по программам

Бюджет Приморья поправили. Внесение корректировок происходит не в первый и не в последний раз. Кстати, за первую половину 2021 года изменения в главный финансовый документ региона вносятся только второй раз — это почти рекорд. Впрочем, без корректировок невозможно: не зря экономисты говорят, что бюджет — живой организм. Ведь при его верстке финансисты опираются на прогнозы, а уже с началом работы появляются реальные очертания каждой статьи. Кроме того, приходят налоговые доходы, которые надо распределять, возвращаются остатки средств с прошлого года, приходят субвенции и дотации от федерального центра. Так что все деньги надо учесть и распределить по первоочередным статьям.

Итак, к концу июня 2021 года за счет поступления ряда налогов (налога на прибыль, НДФЛ, по упрощенной системе налогообложения) размер собственных доходов увеличился почти на 6,4 миллиардов рублей. Всего же доходы и расходы краевого бюджета увеличатся на 5,8 миллиардов рублей, дефицит не изменился.

Кстати, за счет увеличения собственных денег, федеральный центр снижает количество перечислений в бюджет Приморья. В целом, нареканий к проекту корректировок на стадии обсуждения не возникло ни у кого — ни у профильного комитета, ни у контрольно-счетной палаты.

«Правительством края предложены значительные изменения в бюджете, большая часть из которых направлена на расходы социального характера, а также на инвестиционные расходы — строительство и ремонт школ, детских садов, медучреждений, ремонт дорог», — отметил председатель комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуст Ахоян.

Если смотреть, куда же именно пошли деньги, то, как отметил председатель бюджетного комитета, большая часть пойдет на социально-значимые программы. Например, на госпрограмму «Развитие здравоохранения» дополнительно выделен 1 миллиард 38 миллионов рублей. Как отметил Галуст Ахоян, почти 200 миллионов будет направлено на строительство, ремонт и оснащение медучреждений, а 185 миллионов — на выплаты медработникам за дополнительную нагрузку. Еще 470 миллионов предусмотрено на обеспечение лекарствами. Второй по объему полученных средств по июньским корректировкам стала госпрограмма «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ». Сюда дополнительно добавлен 1 миллиард 250 миллионов рублей. Эти деньги направят на приобретение жилья для детей-сирот и субсидии на топливо. Не останется без денег и программа «Экономическое развитие и инновационная экономика». Ее «бюджет» подрос на 1 миллиард 196 миллионов рублей.

Заявления не будет

Точнее, не надо. Но только если речь идет о социальной пенсии. Впрочем, не будем дальше интриговать.

В июне депутаты Законодательного собрания сразу в трех чтениях одобрили поправки в статью регионального закона «О государственной социальной помощи в Приморском крае».

Что таится за этой формулировкой? На самом деле, очень важное изменение для жителей края. Раньше для того, чтобы оформить социальную выплату, желающему необходимо было лично подать заявление и копии документов. Сделать это можно было несколькими способами: либо по почте на адрес отделения соцзащиты населения по месту регистрации гражданина, либо через портал госуслуг или Социальный портал Приморского края.

Теперь же, как отметила председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан Татьяна Косьяненко, все будет делаться автоматически.

«Предлагается установить назначение региональной социальной доплаты к пенсии в беззаявительном порядке. Это касается выплат пенсионерам, детям-инвалидам и детям до 18 лет, получающим пенсию по потере кормильца», — пояснила депутат.

Теперь структурное подразделение краевого государственного казенного учреждения в течение пяти дней должно известить пенсионера о том, что ему назначена выплата. Самое важное — для того, чтобы претендовать на региональную доплату к пенсии, подавать заявление не надо. Все происходит в беззаявительном порядке.

Предполагается, что закон вступит в силу с 1 января 2022 года.

Покажите корочку

То, о чем так давно говорили и что предлагали законодательно регламентировать, получило свой статус. Аттестация гидов-переводчиков, экскурсоводов и инструкторов-проводников становится обязательной. Принимать «экзамены» будет специальная комиссия, которую должно создать правительство региона. Точнее, то подразделение, которое в регионе отвечает за развитие туризма. В Приморье это профильный департамент.

По словам председателя комитета по экономической политике и собственности Сергея Ищенко, поправки в закон дополняют полномочия органа в сфере туризма нормами, которые определяют правовое регулирование деятельности экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников, а также участие в организации профессионального, дополнительного образования и обучения в сфере туризма.

«Не секрет, что основной туристический поток в Приморье идет из Китая и Южной Кореи. При этом туристические группы приезжают со своими гидами, которые зачастую дают неверную историческую информацию о нашем крае. Чтобы этого избежать, аттестационные комиссии будут проверять знания экскурсоводов. Также будет утвержден нагрудный знак-карточка для гидов. Создается единый реестр экскурсоводов и гидов-переводчиков», — сказал Сергей Ищенко.

Кроме того, законопроектом предлагается отнести к субъектам туристской индустрии Приморского края физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

Поправки в краевое законодательство о туристской деятельности вступят в силу через год — 1 июля 2022 года.

Ольга ИЛЬЧЕНКО

Сюжеты:
Приморский край
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