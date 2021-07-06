Миллиардом больше: Утверждены корректировки в бюджет Приморья

Бюджет Приморья поправили. Внесение корректировок происходит не в первый и не в последний раз. Кстати, за первую половину 2021 года изменения в главный финансовый документ региона вносятся только второй раз — это почти рекорд. Впрочем, без корректировок невозможно: не зря экономисты говорят, что бюджет — живой организм. Ведь при его верстке финансисты опираются на прогнозы, а уже с началом работы появляются реальные очертания каждой статьи. Кроме того, приходят налоговые доходы, которые надо распределять, возвращаются остатки средств с прошлого года, приходят субвенции и дотации от федерального центра. Так что все деньги надо учесть и распределить по первоочередным статьям.