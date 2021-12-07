В Приморье три проекта рекомендовали признать приоритетными инвестициями

В Приморье три проекта рекомендовали признать приоритетными инвестициями
В Приморье три проекта рекомендовали признать приоритетными инвестициями
Сегодня, 13:10ЭкономикаФото: 1mediainvest.ru
Один из них — строительство жилого комплекса в микрорайоне Снеговая Падь во Владивостоке. ООО «Новый Дом СП Плюс» намерено возвести восемь жилых домов на 1 456 квартир с общей жилой площадью 80 тысяч квадратных метров, сообщили в пресс-службе мэрии со ссылкой на правительство Приморья.

По словам авторов проекта, на одну семью предусмотрено 0,8-1 парковочное место для автомобилей, что практически вдвое превышает принятую норму (0,5 машиноместа на квартиру). Срок реализации проекта — 2022–2035 годы.

Кроме того, в краевом центре, в районе Русской, 57 планируется строительство многоуровневой автопарковки с торговыми помещениями. Предполагается, что здание общей площадью более трёх тысяч квадратных метров будет иметь четыре этажа: на первом разместятся торговые точки и заведения общественного питания, на остальных — 160 парковочных мест. Инициатор проекта — ООО «Реновация Владивостока». Идею постройки парковки поддержали местные жители, часть парковочных мест предполагается зарезервировать за городской клинической больницей Владивостока.

Современный жилой комплекс — с детским садом, парком, развитой инфраструктурой массового отдыха появится и в Уссурийске. Автор проекта, ООО «ЦентрСтрой», планирует возвести 11 жилых домов на 335 квартир, детское дошкольное учреждение на 100 мест, парк с многофункциональными спортивными площадками, последующей возможностью организации трассы для беговых лыж, обустроенную парковку на 420 машиномест, безопасный двор без машин.

Сюжеты:
Приморье
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