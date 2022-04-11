Заседание провёл заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Василий Соколов, а также учёные, рыбопромышленники, представители отраслевых ассоциаций, объединений коренных малочисленных народов Севера и других организаций.
Как отметили в Тихоокеанском филиале ФГБНУ «ВНИРО», проведённые исследования новейшими генетическими методами позволили точно определить принадлежность лососей и скорректировать их распределение по регионам. За счёт этого рекомендуемый вылов тихоокеанских лососей увеличился на 54 тыс. тонн. В целом в предстоящую «красную» путину к вылову предлагается 322 тыс. тонн.
Вылов самой народной из лососевых — горбуши, — определён в 190,2 тыс. тонн. Это количество соответствует средним значениям за последние 10 лет, за исключением сверхурожайного 2018 года.
Напомним, как уже писал «Золотой Рог», в 2021 году красная путина была удачной: рыбаки добыли 539 тыс. тонн тихоокеанских лососей, что на 238,74 тыс. тонн или на 80% больше уровня 2020 года и на 8,2% — 2019 года.
В этом году наибольшие уловы планируются на Западной Камчатке (57 тыс. тонн), а также на Восточном Сахалине (52 тыс. тонн).
Рекомендуемый объём кеты был определен в 90 тыс. тонн, что на 20 тыс. тонн выше объемов фактического вылова 2021 года, наибольшие подходы будут на Восточной Камчатке и на Южных Курилах.
Учёные подтверждают продолжение снижения запасов нерки, на нынешний год рекомендовано 33 тыс. тонн.
Вылов кижуча ожидается на среднемноголетнем уровне и аналогичен его освоению в 2021 году — 8 тыс. тонн.
Одна из самых серьёзных проблем, которую обсуждали на совете, стало получение ветеринарных сертификатов по новым требованиям. Действующие нормативы требуют проведения экспертизы фактически на весь добытый улов, кроме тех случаев, когда пользователь самостоятельно перерабатывает улов и производит продукцию. С учетом ограниченного инспекторского состава и возможности оперативного проведения экспертизы в период массового лова, это может серьезно отразиться на успешности вылова лососей и других объектов, переживают рыбопромышленники. Как ожидается, компетентные специалисты Россельхознадзора дадут разъяснения по всем проблемным вопросам.