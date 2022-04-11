Одна из самых серьёзных проблем, которую обсуждали на совете, стало получение ветеринарных сертификатов по новым требованиям. Действующие нормативы требуют проведения экспертизы фактически на весь добытый улов, кроме тех случаев, когда пользователь самостоятельно перерабатывает улов и производит продукцию. С учетом ограниченного инспекторского состава и возможности оперативного проведения экспертизы в период массового лова, это может серьезно отразиться на успешности вылова лососей и других объектов, переживают рыбопромышленники. Как ожидается, компетентные специалисты Россельхознадзора дадут разъяснения по всем проблемным вопросам.