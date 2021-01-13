Чтобы одобрили

Для начала давайте поймём, почему вообще решается вопрос, кому давать кредиты, а кому нет? Дело в том, что банк – это коммерческая организация. И, как в любом бизнесе, банк хочет получить доход, и чем больше, тем лучше. Доход банка – это те проценты, которые вы заплатите за пользование его деньгами в виде кредита. Поэтому запомните раз и навсегда, что беспроцентных кредитов не бывает! Даже если вам обратное утверждают в рекламных роликах уважаемые актёры. Вы бы стали работать бесплатно? Нет. Вот и банк никогда бесплатно работать не будет. Все эти рассрочки и беспроцентные ссуды оказываются очень даже недешёвым удовольствием. Так что будьте готовы к тому, что вы всегда платите за кредит. И от того, как много вы можете заплатить, напрямую зависит, даст ли вам банк свои деньги.