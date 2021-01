Чтобы одобрили

В современном мире практически любая значительная покупка не обходится без заёмных средств. Теперь не нужно копить на машину или квартиру годами - достаточно сходить в банк и в течение одного дня получить внушительную сумму.

Мелкие покупки, такие как бытовая техника, даже не требуют похода в банк - кредит можно оформить прямо в магазине. Ушли в прошлое те времена, когда сгоревший в аккурат перед зарплатой чайник оставлял без кипятка всю семью. Кредит - это удобно. Кредит - это быстро. Но. Кредит - это не для всех! Ведь несмотря на то, что кредиты, казалось бы, дают всем и везде, именно вам банк может отказать. Почему? Давайте разбираться. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке Для начала давайте поймём, почему вообще решается вопрос, кому давать кредиты, а кому нет? Дело в том, что банк – это коммерческая организация. И, как в любом бизнесе, банк хочет получить доход, и чем больше, тем лучше. Доход банка – это те проценты, которые вы заплатите за пользование его деньгами в виде кредита. Поэтому запомните раз и навсегда, что беспроцентных кредитов не бывает! Даже если вам обратное утверждают в рекламных роликах уважаемые актёры. Вы бы стали работать бесплатно? Нет. Вот и банк никогда бесплатно работать не будет. Все эти рассрочки и беспроцентные ссуды оказываются очень даже недешёвым удовольствием. Так что будьте готовы к тому, что вы всегда платите за кредит. И от того, как много вы можете заплатить, напрямую зависит, даст ли вам банк свои деньги. Ланнистеры всегда платят свои долги Если вы захотели купить чайник за 10 тысяч рублей, а ваша зарплата - 50тысяч, то, скорее всего, банк вам не откажет. Потому как вы для банка ПЛАТЁЖЕСПОСОБНЫЙ клиент. Ну а если, скажем, вы получаете всего пять тысяч? Можно ли надеяться на покупку? Вполне. Если кредит будет оформлен вами, скажем, на 10 лет под 20% годовых, то ваш ежемесячный платёж составит около 250 рублей в месяц. Всего 5% от вашей зарплаты. Для банка не имеет значения то, сколько вы получаете. Для него главное –сколько вы сможете безболезненно отдавать каждый месяц. В среднем считается, что человек может легко расставаться с 30% своего дохода. Вот на эту сумму банки и ориентируются. Но не все. В некоторых банках одобряют такие кредиты, при которых вы вынуждены отдавать половину своей зарплаты. За себя и за того парня Банков на рынке много, и если вам отказали в одном, то это совсем не значит, что и во всех остальных банках вам тоже откажут. Но почему? Потому что есть банки, которые готовы рискнуть и поверить вам даже несмотря на то, что ваша зарплата совсем не укладывается в показатели тех самых 30%.Но ведь это риск? Ведь кто-то не сможет отдать такой кредит, и банк потеряет свои деньги? Да, всё именно так. Но банк готов пойти на этот риск, потому что заплатите за него вы. Как правило, кредитный процент в таких банках намного выше среднего по рынку, и, беря у них кредит, помните, что вы платите за себя и за того, кто такой же кредит уже не вернул, или планирует не вернуть. Именно поэтому в микрофинансовых организациях типа «БЫСТРЫЕДЕНЬГИ» никогда не отказывают в кредитах, ведь проценты там просто грабительские. За кредит, к примеру, в 10 тысяч вам, вполне возможно, через месяц придётся вернуть 40. Но давайте вернёмся к более цивилизованному рынку финансовых услуг. На самом деле, уровень вашей зарплаты - это неглавный критерий, по которому банк оценивает вашу платёжеспособность. Тёмная история Вы можете неплохо зарабатывать, но крайне небрежно относиться как к деньгам, так и к своим обязательствам. Решили вы, например, купить телефон в кредит. Показали банку свои заработки, банк предоставил вам свои деньги, а вы через месяц просто забыли вернуть обещанный в договоре платёж. Банк вам, конечно же, напомнит. И вы банку заплатите, но уже с опозданием. Так вот, если такие «опоздания» будут происходить регулярно, да ещё и не на один день, то вы рискуете подпортить перед банком своё «честное имя». Он перестанет вам верить и в следующий раз ни за что не одобрит вам кредит. «Ну и что?», - скажете вы, -«Я пойду в другой банк». Но там вам тоже кредит не дадут, потому как ваше «честное имя», а на банковском языке «кредитная история», будет доступна всем банкам страны. И прежде, чем выдать вам деньги, любой банк поинтересуется, как вы отдавали предыдущие кредиты. Если всё в порядке, и ваша «кредитная история» положительная, то вы вполне можете рассчитывать на одобрение. В противном случае, банк одобрит вам кредит только с огромными процентами, чтобы перестраховаться от невозврата. Поэтому, если уж вы взяли кредит, то постарайтесь платить точно в срок, создавая положительный имидж на будущее. Ну а если у вас нет кредитной истории? Если вы пришли за кредитом первый раз в жизни? Тогда шансов получить большую сумму под небольшой процент у вас будет крайне мало. Потому как вы для банка «неизвестная личность», а «незнакомцам» банки доверяют ещё меньше, чем мошенникам. Так что свою кредитную историю нужно создавать и беречь. Если вы ни разу не брали кредит, то возьмите небольшую сумму на маленький срок и отдайте её вовремя. Для вашего бюджета это будет не очень затратно, а вот в будущем, когда внезапно понадобится большая сумма, именно этот маленький кредит может сыграть решающую роль. Ведь именно благодаря ему вы создадите свою положительную кредитнуюисторию. Потенциальные деньги тоже считаются Как мы уже говорили, банк, скорее всего, одобрит вам кредит, если платежи по нему будут отнимать у вас не более 30% дохода. Но не нужно думать, что речь идёт только о данном кредите. Если у вас уже есть обязательства перед другими банками, то эти платежи тоже будут учитываться. И, кстати, скрыть их вам не удастся. Банки уже давно не скрывают друг от друга такую информацию, и если вы попытаетесь что-то утаить, то только вызовите этим подозрение у банкиров. Но если кредитов в других банках у вас нет, и вы не отдаёте ежемесячно часть своей зарплаты, это совсем не значит, что такие обязательства не могут возникнуть в любое время. Кредитные карты! Они теперь есть практически у каждого, и даже если вы не взяли с них ни копейки, банк будет рассчитывать вашу платёжеспособность так, будто вы выгребли с ваших кредиток всё подчистую. Ведь вы действительно можете сделать это в любой момент. Так что, если вдруг решили взять в банке солидную сумму под максимально выгодный процент, позаботьтесь о том, чтобы вас больше ничего не обременяло даже потенциально. Закройте свои кредитные карты. Ну а если вам всё равно отказали, не отчаивайтесь. Через месяц вы можете смело идти в тот же банк и пытаться вновь взять кредит на тех же условиях. Если в течение этого месяца вы нигде не «наследили», то вполне возможно, что вам удастся получить долгожданное одобрение. Но получить кредит - полдела. Нужно этот кредит правильно выплатить. О том, как это лучше сделать, мы поговорим в следующий раз. Александр КИКТЕНКО

