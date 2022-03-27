В Приморье рыбохозяйственные предприятия нарастили производство

В Приморье рыбохозяйственные предприятия нарастили производство
В Приморье рыбохозяйственные предприятия нарастили производство
27 марта, 13:54ЭкономикаФото: https://pixabay.com
С начала 2022 года предприятия Приморского края выловили свыше 230 тысяч тонн водных биоресурсов, сообщили в региональном агентстве по рыболовству со ссылкой на данные Приморскстата.

За два первых месяца года выпущено 124,3 тысячи тонн рыбы и рыбопродукции. Произведено почти 24 миллиона банок консервов и пресервов. Отгружено товаров собственного производства на 17 миллиардов рублей, что в полтора раза больше аналогичного периода 2021 года.

Несмотря на сложившуюся экономическую ситуацию, предприятия рыбной отрасли Приморья работают в штатном режиме и продолжают деятельность по вылову, доставке, переработке и реализации водных биологических ресурсов. В торговых сетях представлен широкий ассортимент рыбных товаров по различным ценам.

Стоит отметить, что приморские рыбаки вносят немалый вклад в национальный проект «Международная кооперация и экспорт». В 2021 году они добыли более 800 тысяч тонн минтая, сельди, другой рыбы и морепродуктов. В 2022 году объём экспорта из Приморья должен составить почти 1,8 миллиарда долларов.

Сюжеты:
Рыбный день
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