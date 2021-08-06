Находкинский центр гемодиализа переедет в родильный дом

Находкинский центр гемодиализа переедет в родильный дом
Находкинский центр гемодиализа переедет в родильный дом
Сегодня, 12:38Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
Необходимые процедуры нефрологические больные из Находки скоро смогут проходить в гораздо более комфортных условиях. Для амбулаторного центра гемодиализа выделили помещения первого этажа в родильном доме города.

Специалисты краевого минздрава сообщили, что после переезда, медицинская помощь больным почечной недостаточностью выйдет на новый уровень.

Главврач Находкинской горбольницы Альфия Семенюк рассказала, почему это так важно обеспечить пациентам как можно более комфортные условия. По ее словам, нефрологические больные проводят на процедурах около 4-5 часов в день и вынуждены это делать не менее 2-3 раз в неделю. При помощи аппарата гемодиализа, кровь человека очищается от вредных токсинов и прочих продуктов обмена.

В министерстве подчеркнули, что новые помещения центра гемодиализа будут полностью отделены от родильного дома, а здание оборудуют отдельным входом. Пациенты не будут пересекаться с роженицами в коридорах. Однако даже если это произойдет, то никакой опасности здоровью такие встречи не принесут. Ведь почечная недостаточность — это не инфекционное заболевание.

В целом, центр гемодиализа на первом этаже родильного дома никак не скажется на работе учреждения. Его площадь составляет 12 тысяч квадратных метров, а стационар может принять 55 пациентов. Кроме того, отделение роддома оборудовано резервным помещением и резервными операционными на случай проведения санитарных уборок.

Напомним, в регионе реализуется государственная программа «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020-2027 годы.

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Приморье
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