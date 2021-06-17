Эпидемиологическая обстановка в Приморье накаляется

В Приморском крае развернули 200 дополнительных коек для больных коронавирусом со средней и тяжелой формой течения болезни. Новые госпитали для лечения больных COVID-19 открылись на базе Приморской краевой больницы №1 и детской больницы в Уссурийске.

«Мы видим ежедневный рост числа заболевших как коронавирусной инфекцией, так и пневмониями, ОРВИ», — глава минздрава Приморья Анастасия Худченко о причинах развертывания в регионе госпиталей для лечения больных COVID-19. Открытие новых «ковидных» госпиталей, по словам представителей местного минздрава, связано с увеличением ежедневного количества новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди жителей Приморья. По данным правительства Приморья, за последние сутки было зафиксировано 80 новых случаев заражения коронавирусом. Сначала эпидемии в регионе зарегистрировано 45 349 случаев. Выздороветь за прошедший день успели 29 человек. С COVID-19 всего справились 41 952 приморца. Количество летальных случаев достигло 744. По данным местного минздрава, с конца мая-начала июня в Приморье дополнительно развернули более 600 койко-мест. В крае достаточно специализированной аппаратуры. «За прошлый год мы обеспечили краевые госпитальные базы стационарными разводками кислорода, кислородными станциями, чтобы они работали с соблюдением всех мер безопасности. В достаточном количестве – кислородные концентраторы, аппараты ИВЛ», — сообщила глава местного минздрава Анастасия Худченко. С началом весны 2021 года больницы Приморского края начали возвращаться к привычному темпу работы: плановая госпитализация, диспансеризация, профосмотры. Постепенно уменьшалось количество коек и госпиталей. Однако текущая обстановка в крае такова, что медучреждения Приморья вновь вынуждены перепрофилироваться в госпитали для больных коронавирусом. «Населению региона нужно осознать, что пока не будет коллективного иммунитета, пандемия не отступит», — напомнила министр здравоохранения региона. За все время сделать прививку уже успели 178 662 приморца, из них 137 248 приобрели иммунитет. Кстати, вчера, 16 июня, губернатор Приморского края Олег Кожемяко личным примером призвал Приморцев вакцинироваться от коронавирусной инфекции.

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