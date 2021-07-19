Приморский ЗОЖ получил всероссийское признание

Приморье получило пять наград на Всероссийском форуме «Здоровье нации — основа процветания России», который прошёл в Москве. Кроме того, Дальнегорск, Чугуевка и Большой Камень попали в число 50 победителей конкурса «Здоровый муниципалитет», сообщили в правительстве Приморского края.

Первая победа Приморья на форуме — лучший стенд проектов, направленных на развитие здорового образа жизни. Регион представил проекты «Приморье за здоровье! Герои нашего края», «Бизнес-спартакиада Приморья» и «Прогулка с врачом — доктор смех» — методику последнего уже успешно применяют во владивостокском аллерго-респираторном центре в программе реабилитации пациентов, переболевших COVID-19. Три указанных проекта были высоко оценены экспертами конкурса и отмечены, как лучшие практики регионов. Ярко прошла презентация популярных в Приморье видов спорта. Экспозицию региона посетил президент Лиги здоровья Лео Бокерия, который отмети высокое качество экспозиции, уникальность проектов и передал свою благодарность руководству региона. «Мы обсудили с коллегами из регионов проблемы в сфере медпрофилактики, здоровьесбережения и способы их решения, познакомились с научными и практическими разработками коллег», — рассказали участники приморской делегации. Строит отметить, что в регионе реализуются мероприятия, направленные на развитие медицины в рамках нацпроекта «Здравоохранения» и государственной программы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020–2027 годы.

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