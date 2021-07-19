Приморский ЗОЖ получил всероссийское признание

Приморский ЗОЖ получил всероссийское признание
Приморский ЗОЖ получил всероссийское признание
Сегодня, 13:31Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг1Mi
Приморье получило пять наград на Всероссийском форуме «Здоровье нации — основа процветания России», который прошёл в Москве. Кроме того, Дальнегорск, Чугуевка и Большой Камень попали в число 50 победителей конкурса «Здоровый муниципалитет», сообщили в правительстве Приморского края.

Первая победа Приморья на форуме — лучший стенд проектов, направленных на развитие здорового образа жизни.

Регион представил проекты «Приморье за здоровье! Герои нашего края», «Бизнес-спартакиада Приморья» и «Прогулка с врачом — доктор смех» — методику последнего уже успешно применяют во владивостокском аллерго-респираторном центре в программе реабилитации пациентов, переболевших COVID-19.

Три указанных проекта были высоко оценены экспертами конкурса и отмечены, как лучшие практики регионов.

Ярко прошла презентация популярных в Приморье видов спорта. Экспозицию региона посетил президент Лиги здоровья Лео Бокерия, который отмети высокое качество экспозиции, уникальность проектов и передал свою благодарность руководству региона.

«Мы обсудили с коллегами из регионов проблемы в сфере медпрофилактики, здоровьесбережения и способы их решения, познакомились с научными и практическими разработками коллег», — рассказали участники приморской делегации.

Строит отметить, что в регионе реализуются мероприятия, направленные на развитие медицины в рамках нацпроекта «Здравоохранения» и государственной программы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020–2027 годы.

Сюжеты:
Приморский край
Материалы по теме:
здоровьемедицинаВладивостокЗдравоохранениеКоронавирус
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Адрес:

И.о. главного редактора: Данилова А.В.

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел: 8 (42-32) 45-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия ЭЛ № ФС 77 — 81105 от 17.05.2021; зарегистрировавший орган: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Содержит информационную продукцию категории 18+.

Регионы