В Приморье уровень коллективного иммунитета приближается к нормативному

Напомним, для получения коллективного иммунитета в крае необходимо привить не менее 80% населения.
Отметим, с начала прививочной кампании против ковида в регион поступило свыше 1,17 миллиона доз отечественных вакцин. В региональном министерстве здравоохранения подчеркнули, что вакцина по-прежнему поступает в Приморье партиями из федерального центра и оперативно распределяется по муниципалитетам. Преимущественно доставляется двухкомпонентный препарат «Гам-Ковид-Вак», более известный как «Спутник V».
Специалисты отмечают, что снижение заболеваемости достигается разными методами: социальной дистанцией, ношением масок, удаленной работой, избеганием массовых скоплений людей, соблюдением правил гигиены и иммунизацией.
Прививка не гарантирует, что человек не заразится коронавирусной инфекцией, но она снижает вероятность тяжелого течения болезни и смерти. Многочисленные медицинские исследования в области эпидемиологии доказали, что лучшей защитой от инфекционных заболеваний является вакцинация, уверяет заведующая кафедрой инфекционных болезней Тихоокеанского государственного медицинского университета, профессор, главный внештатный специалист по инфекционным болезням министерства здравоохранения Приморского края Анна Симакова.
Она добавила, что COVID-19 — это опасное заболевание, которое системно поражает сердце, мозг, центральную нервную систему, другие органы. Осложнения, которые развиваются у переболевших новой коронавирусной инфекцией, представляют гораздо большую опасность, чем сама болезнь.
За последние сутки в Приморье выявлено 453 новых случая COVID-19, за время пандемии — 97 640. Из них не справились с болезнью 1 496 человек, в том числе четыре жителя края за последние сутки.