Новую вспышку африканской чумы выявили в Надеждинском районе Приморья

Новую вспышку африканской чумы выявили в Надеждинском районе Приморья

Сегодня, 18:12Здоровье и экологияФото: pixabay.com
Более пятисот свиней изъяли в животноводческих хозяйствах Надеждинского района Приморья после того, как обнаружили вспышку африканской чумы. Владельцам животных компенсируют ущерб из бюджета Приморского края, сообщили в региональном правительстве.

Специалисты отмечают, что в Надеждинском районе продолжает действовать режим ЧС из-за обнаружения в одном из хозяйств поселка Новый африканской чумы свиней. В радиусе пяти километров от очага изъяли более 500 свиней, проводятся противоэпидемические мероприятия.

«Ветеринарные врачи провели дезинфекцию хозяйств. После 30 дней карантин будет снят. За изъятых животных предусмотрена компенсация из краевого бюджета», — рассказал глава государственной ветеринарной инспекции Приморья Дмитрий Кузин.

Напоминаем, чтобы избежать распространения инфекции в личных хозяйствах, нужно соблюдать ряд правил: давать свиньям проваренный корм, ухаживать за ними в спецодежде, не использовать лесную подстилку, регулярно травить крыс.

Отметим, что африканская чума приводит к гибели свиней и диких кабанов, но для человека вирус опасности не представляет.

Сюжеты:
Приморский край
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